Irak'ta DEAŞ saldırılarının bilançosu: 50 ölü, 87 yaralı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ unsurları Zikar ilinin batısında yer alan uluslararası karayolu üzerindeki restorana rastgele ateş açtı. Olayda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi. Şiilerin kutsal mekanlarını ziyaret etmek için burada bulunan İranlı vatandaşların da ölü ve yaralılar arasında olduğu kaydedildi.

Saldırganlar, daha sonra Zikar ile Musenna vilayetini birbirinden ayıran kontrol noktasında bomba yüklü araç patlattı.

Zikar Sağlık Dairesi, iki ayrı saldırıda toplam 50 kişinin öldüğünü 87 kişinin yaralandığını açıkladı.