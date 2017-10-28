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Irak'ta intihar saldırısı: Biri güvenlik görevlisi 4 kişi öldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde düzenlenen intihar saldırısında biri güvenlik görevlisi 4 kişinin öldüğü bildirildi.

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Bağdat emniyetinden Yüzbaşı Nezhan el-Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin kuzeyindeki El-Muşahede bölgesinde intihar eylemcisinin üzerindeki bombayı patlattığını belirtti.

Hıdır, saldırıda bölgede bulunan camideki bir güvenlik görevlisi ile 3 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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