Irak'ta intihar saldırısı: Biri güvenlik görevlisi 4 kişi öldü
Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde düzenlenen intihar saldırısında biri güvenlik görevlisi 4 kişinin öldüğü bildirildi.
- AA
Bağdat emniyetinden Yüzbaşı Nezhan el-Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin kuzeyindeki El-Muşahede bölgesinde intihar eylemcisinin üzerindeki bombayı patlattığını belirtti.
Hıdır, saldırıda bölgede bulunan camideki bir güvenlik görevlisi ile 3 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
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