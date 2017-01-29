İran: Mütekabiliyet ilkesini uygulayacağız

Konuya ilişkin İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " İran İslam Cumhuriyeti, yurttaşlarının haklarını ve saygınlığını savunmak amacıyla ABD'nin İran vatandaşlarına yönelik aşağılayıcı kısıtlamalarını kaldırıncaya kadar mütekabiliyet ilkesini uygulayacaktır" denildi.

Açıklamada, " İran ayrıca, ABD'nin uluslararası ikili ve çok taraflı anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerinin ihlaline karşılık gerekli cevap hakkını kendine saklı tutmaktadır" ifadelerine yer verildi.

ABD tarafından konulan seyahat kısıtlamasının İran halkına açık bir hakaret olduğunu kaydeden İran Dışişleri Bakanlığı, "Amerikanın güveliğini sağlamak ve terörizmle mücadele bahanesiyle alınan bu karar, aşırılık yanlıları ve onları destekleyenlere büyük bir hediye olarak tarihe kaydedilecektir" dedi.