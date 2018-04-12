Afganistanlı mülteci: İran, Afganları Türkiye'ye kaçmaya zorlamak için sınırları açtı

Yasadışı yollarla İran üzerinden Türkiye’ye giren Afganistanlı mülteciler, İranlı yetkililerin kendilerine yönelik baskılarını anlattı.Van Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde AA muhabirine konuşan mülteciler, İranlı yetkililerin kendilerini ülkeden çıkarmak için çeşitli baskılara başvurduğunu bu yüzden İran'ı terk ederek Türkiye'ye geldiklerini belirttiler.

Afganistan'ın Faryab vilayetinden gelen 35 yaşındaki Abdulkerim adlı mülteci beraberindeki bir kaç kişiyle İran sınırından Türkiye'ye kaçak geçiş yaptığını anlatarak şunları söyledi:

"İran'da mülteciler baskı altında. Afganistan'daki mevcut şartlar kötü olsa da kimse İran'daki Afganların baskı altında olduğunu inkar edemez. Gerçekten işkence altında hayat mücadelesi veriyorlar. İran, Afganları Türkiye'ye kaçmaya zorlamak için sınırları açtı.İran'daki Afganların bazıları polisin kötü muamelesine maruz kalıyor. Onları Türkiye'ye gitmeye mecbur bırakıyorlar." dedi. Afganistan'ın Mezar-ı Şerif bölgesinden gelen 19 yaşındaki Afgan mülteci Seyyid Enver ise İran'ın Türkiye sınırının açık olduğunu ve kaçak geçişler için gizlenmeye dahi ihtiyaç duyulmadığını söyledi. Nimetullah adlı mülteci de İran'da bir süre kaldığını, bu süre boyunca İranlı yetkililerin kötü muamelelerine maruz kaldığını bu yüzden de Türkiye'ye gelmeye mecbur bırakıldığını ifade etti.

- "Baskılar nedeniyle Türkiye'ye kaçmak zorunda kaldım"

Muhammed İlyas adlı mülteci de "Ülkeye geri gönderilme korkusu, kötü muamele ve baskılar nedeniyle Türkiye'ye kaçmak zorunda kaldım. Sınıra geldiğimde sınırın açık olduğunu İranlı sınır görevlilerinin Türkiye tarafına kaçak geçişlere engel olmadığını gördüm." şeklinde konuştu.28 yaşındaki Bilal de "İran'ın Afgan mültecilere baskısı nedeniyle özellikle Taliban'ın hakim olduğu bölgelerden gelen Afganlar, eve dönmek yerine Türkiye'ye kaçmayı tercih ediyorlar. İran'ın Afganistan sınırı kapalı ancak Türkiye sınırı açık. Onlar Afganlara baskı yaparak Türkiye'ye kaçmalarını ya da ülkelerine geri dönmelerini hedefliyor." dedi.

Muhammed Nasır adlı mülteci ise, İran'daki ekonomik şartlar nedeniyle bir çok Afgan'ın Türkiye'ye göç ettiğini belirterek, "Afganların İran'dan Türkiye'ye göçünün artmasının nedenlerinden biri de İran'a karşı ekonomik yaptırımlar, İran parasının değerinin keskin bir şekilde düşmesi ve buna bağlı olarak işsizlik oranının yükselmesidir. İşverenden aldığımız ücret günlük hayatımızı idame etmemize imkan tanımıyor. Bu sebepler nedeniyle günde 300-400 Afgan, kaçak yollarla İran sınırını aşıpTürkiye'ye geçiyor. İran hükümeti ülkedeki işverenlere Afgan halkını istihdam etmemeleri yönünde baskılar yaptı. Aç kalan Afgan mülteci de kaçınılmaz olarak ülkeden kaçış yolunu seçti." diye konuştu.

Afgan mültecilerin İran'dan Türkiye'ye getirilmesine aracılık eden ve ismini vermeyen Afgan uyruklu bir kişi ise şunları söyledi:

"İranlı görevliler Türkiye'ye kaçak geçişleri engelleme adına bir şey yapmıyorlar. Bu nedenle bizim işimiz de oldukça kolay hale geldi. İnsan kaçakçılığı ücretleri de bu yüzden çok düştü. Türk güvenlik güçleri sınırdan kaçak geçmek isteyen kişileri durdururken İranlı sınır muhafızlarının kaçak geçişleri görmezden gelmesi Türkiye'ye kaçak geçişlerin artmasına neden oluyor." dedi. Son bir yıl içinde on binlerce Afgan, ülkelerinde devam eden güvenlik ve ekonomik sorunlar nedeniyle yasa dışı yollarla İran sınırından Türkiye'ye giriş yaptı. Yasa dışı yollarla son haftalarda ülkeye giren binlerce Afganistan uyruklu mülteci, güvenlik güçleri tarafından Ağrı, Van, Iğdır ve Erzurum illerindeki geri gönderme merkezlerine oradan da ülkelerine gönderiliyor.Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yılın ilk 3 ayında İran'dan 27 bin Afgan göçmenin Türkiye'ye giriş yaptığını ve bununla ilgili tedbirlerin alınacağını duyurmuştu.