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İran, Afrin’de PKK’ya destek mi veriyor?

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın 22. gününde 1400'den fazla terörist etkisiz hale getirildi.

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Geçtiğimiz günlerde İran Türkiye'yi, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit etmekle suçlamıştı. Çekilen bu görüntüler ise Afrin’den. Türk tankına atıldığı iddia edilen roketin isabetinde İranlı milislerin sevinç çığlıkları attığı duyuluyor. Öte yandan Afrin operasyonuna doğrudan karşı çıkan tek ülke İran. Videoyu paylaşan ise bir muhalif. PKK’lı teröristlerin sosyal medyada paylaştığı kayıtlar, İran’ın denetimindeki milislerin PKK‘ya silah ve militan desteği hakkındaki iddiaları güçlendirdi

 

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