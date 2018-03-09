İran ile Türkiye'deki sınır kapıları arasında ücretsiz servis aracı hizmet verecek

Ağrı Valiliğince, Türkiye-İran kara sınırında bulunan Gürbulak ile Bazargan sınır kapıları arasındaki bir kilometrelik mesafede ücretsiz servis hizmeti verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, iki minibüsün Doğubayazıt Gürbulak Sınır Kapısı ile İran'ın Bazargan Sınır Kapısı arasında bulunan bir kilometrelik yolda 7 gün 24 saat ücretsiz yolcu taşımacılığını gerçekleştireceği belirtildi.

İki sınır kapısı arasını daha önce insanların yürüyerek geçtiği hatırlatılan açıklamada, "Bir kilometrelik yolculuk artık ücretsiz servislerimiz tarafından sağlanacak. Servis hizmetimizle gümrüklerde geçişler daha konforlu ve daha kısa sürede gerçekleşecektir. Bu hizmetten hem Türk hem de İran vatandaşları yararlanacaktır." ifadeleri yer aldı.