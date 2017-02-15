İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, reformist kimliğiyle tanınan Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi'nin 2011'den bu yana ev hapsinde tutulan muhalif liderler Mir Hüseyin Musevi ile Mehdi Kerrubi'nin serbest bırakılmasını içeren "milli barış" planına karşı çıktı.

Hamaney'e ait internet sitesinde yer alan habere göre, Hamaney, başkent Tahran'daki konutunda Doğu Azerbaycan eyaletinden kalabalık bir gruba hitaben yaptığı konuşmada, Hatemi tarafından gündeme getirilen "milli barış" planına değindi.

Hatemi'nin muhalif liderler Musevi ve Kerrubi'nin ev hapsinin sona erdirilmesini içeren "milli barış" planının kendisi için bir anlamı olmadığını belirten Hamaney, "Halk birlik içindedir. Neden "milli barış" diyorlar, halk birbiriyle küs müdür?" dedi.

Hamaney, 2009'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra çıkan olaylara işaret ederek, "Halk, Aşura günü devrimci gençleri sokaklarda döven fitnecilerle küs ve onlarla barışmayacak." dedi.

Eski cumhurbaşkanı gündeme getirmişti

İran'ın eski cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye yönelik tehdit içerikli açıklamalarını değerlendirdiği konuşmasında, "Şu an ülkede milli barışı hakim kılmanın en uygun zamanıdır. Gönlü ülke ve devrim ateşiyle yanan ev hapsindeki kişiler de yabancıların tehdidine karşı şüphesiz kendisini devrimci kabul eden bir çoklarından fazla acı duyuyorlar. Bu fırsatı milli barışı sağlayarak değerlendirmeli ve devrim ve ülkenin çıkarlarına doğru hareket etmeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

İran'da 12 Haziran 2009'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden cumhurbaşkanı adaylarından Musevi, eşi Zehra Rahneverd ve Mehdi Kerrubi ev hapsine alınmıştı. Ülkedeki reformcu kanat, söz konusu kişilerin 2011'den bu yana herhangi bir yargılama yapılmaksızın ev hapsinde tutulmalarının kanuna aykırı olduğunu savunuyor. Haziran 2013'te göreve gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin seçim vaatlerinden biri ev hapsinin kaldırılmasıydı.