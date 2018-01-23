Yalova'da İran plakalı TIR'da 44,9 kilo eroin ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Yalova Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova Ro-Ro Terminali'ne gelen İran plakalı tırda arama yaptı.

Avrupa ülkelerine sefer yapan Ro-Ro gemisine binmeden önce X-Ray'e giren tırın fren hava tüplerinin olduğu bölümde şüpheli nesneler fark edildi.

Bunun üzerine tırda narkotik dedektör köpek ile detaylı arama yapıldı.

Aramada gizli bölmelere saklanmış 22 paket içerisinde toplam 44 kilo 938 gram eroin ele geçirildi.

Tırın İran uyruklu sürücüsü gözaltına alındı.