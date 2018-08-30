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İran plakalı yolcu otobüsünde yaklaşık 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, üçü kadın 6 İranlı şüpheli gözaltına alındı

Sivas'ta durdurulan İran plakalı bir yolcu otobüsünde yapılan aramada yaklaşık 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

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Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas-Erzincan karayolundaki uygulama noktasında Tahran'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün bagaj kısmını kontrol eden polis ekipleri, İran uyruklu yolculardan T.A, A.F, M.B, S.A, F.M. ve A.A'nın valizlerinde yaptıkları aramada yaklaşık 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. 3'ü kadın 6 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan cezai işlem yapıldı.

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