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İran riyali kurtarmak için dolar kurunu sabitledi

İran para birimi riyalin dolar karşısında değer kaybının önlenememesi üzerine dolar kurunu 42 bin riyale sabitledi.

  • DHA
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İran riyali son haftalarda dövize karşı sert düşüşler yaşamış, ilk kez 50 bin riyal düzeyini geçen dolar dün 60 bin riyali de aşmıştı. İran riyali son iki haftada dolar karşısında yüzde 20 değer kaybetmişti.
 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığında gerçekleştirilen olağanüstü toplantının ardından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Dolar kuru bugünden itibaren 42 bin royal olarak belirlendi" dedi.

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