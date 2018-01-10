İran’da 4.7 büyüklüğünde deprem

İran’ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Aynı bölgede Kasım ayında meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde 530 kişi hayatını kaybetmiş ve 8 binden fazla kişi yaralanmıştı.
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