İran'da akrep kaçakçılığı yapan bir kadın yakalanıp gözaltına alındı
İran-Afganistan sınırında akrep kaçakçılığı yapan bir kadın 10 akrebi Afganistan'a götürmek üzereyken yakalanıp gözaltına alındı.
- AA
İran'ın kuzeydoğusundaki Horasan Rezevi Eyaleti Çevre Koruma Müdürü Cevad Alipur, 10 akrebi Afganistan'a götürmek isteyen bir kadının gözaltına alındığını söyledi.
Söz konusu müdürlüğe ait internet sitesine göre, Alipur, Kirmanşah eyaletine bağlı Kasrı Şirin ilçesinde topladığı akrepleri Afganistan'a götürmek isteyen bir kadının sınırda yakalandığını belirtti.
Alipur, sağlık sektöründe kullanılmak üzere İran'da akrep avlamanın, çevre bakanlığının iznine tabi olduğunu kaydetti.
İran'da bu tür hayvanları izinsiz avlamanın 3 ile 5 milyon tümen arasında değişen para cezası ile 6 aya kadar hapis cezası bulunuyor.
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