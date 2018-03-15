İran'da düşen uçağın pilotu Melike Kuvvet'in cenazesi Konya'ya getirildi
İran’da düşen Başaran Holding’e ait uçakta hayatını kaybeden kaptan pilot Melike Kuvvet'in cenazesi memleketi Konya’ya getirildi.
- İHA
Pilot Melike Kuvvet'in cenazesi bugün İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kuvvet’in cenazesi uçakla gece yarısı memleketi Konya'ya getirildi.
Cenazeyi Konya Havalimanında annesi Emine Kuvvet ve akrabaları karşıladı. Kuvvet’in cenazesi yakınları tarafından cenaze aracına alınarak, Üçler Mezarlığı morguna götürüldü.
Melike Kuvvet'in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Hacıveyis Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığında defnedilecek.
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