İran'da emekliler maaşlarının artırılması talebiyle çeşitli kentlerde gösteriler düzenledi
İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya göre, sabah saatlerinde başkent Tahran'daki Bütçe ve Planlama Kurumu binasının önünde toplanan yüzlerce emekli, yoksulluk sınırının altında maaş aldıklarını belirterek bu durumu protesto etti.
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