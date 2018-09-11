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İran'da emekliler maaşlarının artırılması talebiyle çeşitli kentlerde gösteriler düzenledi

İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya göre, sabah saatlerinde başkent Tahran'daki Bütçe ve Planlama Kurumu binasının önünde toplanan yüzlerce emekli, yoksulluk sınırının altında maaş aldıklarını belirterek bu durumu protesto etti.

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Emekliler, maaşlarının artırılması ve sigorta şartlarının iyileştirilmesini talep etti.

Tahran'ın yanı sıra Yezd ve Meşhed gibi kentler de emeklilerin benzer protestolarına sahne oldu.

 

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