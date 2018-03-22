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İran'da halkın yüzde 75'i ülke şartlarından rahatsız

İran'da yapılan bir anketin sonuçları, halkın yaklaşık yüzde 75'inin ülkedeki mevcut şartlardan memnun olmadığını ortaya koydu.

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İran Öğrencileri Anket Ajansının (ISPA) yaptığı anketin sonucuna göre, ülkedeki her dört kişiden üçü İran'daki mevcut koşullardan rahatsız.

"ISPA'nın 1396 yılındaki 14 önemli bulgusu" adlı ülke genelinde gerçekleştirilen anket çalışmasında sorulan "Ülkenin mevcut şartlarından genel olarak memnun musunuz?" şeklindeki soruya katılımcıların yaklaşık yüzde 75'i olumsuz cevap verdi.

Anket sonuçlarına göre, ülkedeki şartlardan rahatsız olanlar arasında 18-20 yaş arasındaki gençler öne çıkarken, katılımcıların en çok rahatsız olduğu konuların başında ise "ekonomik sorunlar, işsizlik, yoksulluk ve yolsuzluk" geliyor.

Katılımcıların yüzde 25'i devlet bankalarına güvenmediğini söylerken, bu oran ülkedeki özel bankalar için yüzde 81'e çıkıyor.

Öte yandan anketin sonuçlarında her 5 İranlıdan üçünün kadınlara uygulanan "stadyumlarda spor müsabakalarını izleme yasağının" da doğru olmadığı görüşünde olduğu ortaya çıktı.

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