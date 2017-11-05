İran'da yolcu otobüsü devrildi: 13 ölü
İran'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
- AA
İranlı İşçiler Haber Ajansı İLNA'ya konuşan İran Emniyet Teşkilatı Bilgi ve Trafik Kontrol Merkezi Başkanı Nadir Rahmani, başkent Tahran'dan Mazenderan kentine giden yolcu otobüsünün Dugul Tüneli yakınlarında devrilmesi sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Rahmani, 30 yolcunun bulunduğu otobüste 17 kişinin de yaralandığını kaydetti.
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