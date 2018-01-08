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İran'daki olaylara terör örgütü PJAK'ın silahlı kolu YRK'dan tam destek

ABD'nin desteğiyle İran'da oluşturulan kaos ortamıyla ilgili terör örgütü PJAK'ın silahlı kolu YRK'dan yanınızdayız mesajı geldi.

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İran'da geçtiğimiz haftalarda başlayan protestolar ve şiddet olayları birçok kente yayıldı. Ekonomik sebeplerle başlayan protestolar, rejim karşıtı sokak olaylarına çevrilmeye, ülkede bir kaos ortamı oluşturulmaya çalışıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkça destek verdiği protestolar sürerken YRK terör örgütünden de destek açıklaması geldi.

YRK'DAN "YANINIZDAYIZ" MESAJI

Terör örgütü PJAK'ın silahlı kanadı olan YRK'nın bağlı olduğu TEV-DEM, Suriye'nin Kobani kentinde açıklama yaparak "İran ve Doğu Kürdistan halklarının" yanında olduklarını ilan etti.

Açıklamada, "İran'daki halk hareketinin" selamlandığı ifade edilerek "Doğu Kürdistan ve İran'ın bir çok kentinde ayağa kalkan halkın" yalnız olmadığı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Kobani direnişi esnasında her türlü desteği sunan Doğu Kürdistan halkının yanındayız. İran dikta rejimine karşı ayağa kalkmış halklarımızın başaracağına inancımız tamamdır. Özgürlük için bu başkaldırının yanındayız."

Açıklama "İran halkları yalnız değildir" sloganıyla sona erdi.

Kaynak: HABER7

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