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İran'ın Ankara Büyükelçisi Fard, Dışişleri Bakanlığı'na geldi

Esed rejiminin İdlib'deki saldırıları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Fard, bakanlığa geldi.

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Esed rejiminin İdlib'deki saldırıları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Fard, bakanlığa geldi.

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