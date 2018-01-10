İran'ın Ankara Büyükelçisi Fard, Dışişleri Bakanlığı'na geldi
Esed rejiminin İdlib'deki saldırıları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Fard, bakanlığa geldi.
- AA
Esed rejiminin İdlib'deki saldırıları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Fard, bakanlığa geldi.
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