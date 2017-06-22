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İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferd: PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak görüyoruz

İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Tahiriyan Ferd, ülkesinin PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak gördüğünü söyledi.

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İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Tahiriyan Ferd, ülkesinin PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak gördüğünü belirtti. Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünü savunduklarını dile getiren Ferd, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum kararına da tepki gösterdi. Büyükelçi Ferd, son bir yılın en önemli gelişmesi olarak darbe girişimini ve Türk milletinin kalkışmayı kahramanca bastırmasını gösterdi. Astana sürecini değerlendiren Büyükelçi Ferd, Türkiye, İran ve Rusya'nın süreci desteklediğini ifade ederek, daha önce ilan edilen çatışmasızlık bölgeleri konusunda Ramazan sonrası daha somut adımların atılmasını beklediklerini kaydetti.
 
PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak gördüklerine vurgu yapan Tahiriyan Fert, "Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık referandumu konusunda Türkiye ile aynı noktadayız, bu girişime karşıyız" dedi. 
 

Yorumlar

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Yiğit22.06.2017 15:34
Hah şöyle, gelin bakalım yola. Senin düşmanın benimde düşmanımdır. Ama içlerinde çok abd yalakası var bunların, dikkat.
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ibrahim22.06.2017 14:08
Bu sahtekarlarin konusmalarini haber olarak vermeyin lutfen binlerce insan inaniyor sonra bunlarin iki yuzlu siytasetine alet oluyorsunuz. bunlar herzaman turk ve musluman dusmanlarinin dostu oluslardir bu apacik bir yalan soylemistir hemde bilerek.
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1 isi22.06.2017 13:20
Aferin İran inşallah menfaat icabı değildir bu dönüş ABD nin iş tuttuğu teroristler senin menfaatine dokununca düşman oluyor galiba.
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