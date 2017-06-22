İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferd: PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak görüyoruz

İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Tahiriyan Ferd, ülkesinin PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak gördüğünü belirtti. Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünü savunduklarını dile getiren Ferd, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum kararına da tepki gösterdi. Büyükelçi Ferd, son bir yılın en önemli gelişmesi olarak darbe girişimini ve Türk milletinin kalkışmayı kahramanca bastırmasını gösterdi. Astana sürecini değerlendiren Büyükelçi Ferd, Türkiye, İran ve Rusya'nın süreci desteklediğini ifade ederek, daha önce ilan edilen çatışmasızlık bölgeleri konusunda Ramazan sonrası daha somut adımların atılmasını beklediklerini kaydetti.

PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak gördüklerine vurgu yapan Tahiriyan Fert, "Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık referandumu konusunda Türkiye ile aynı noktadayız, bu girişime karşıyız" dedi.