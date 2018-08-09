İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin istifa etmesini istedi
İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İran halkının mevcut hükümete güveninin kalmadığını öne sürerek, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye istifa çağrısında bulundu.
- AA
Ahmedinejad, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntülü mesajında, halkın, ülkenin mevcut durumundan rahatsız olduğunu söyledi.
Ülke ekonomisinin parçalanmanın eşiğinde olduğunu ifade eden Ahmedinejad, "Halkın devlete güveni neredeyse sıfıra indi." dedi.
Ahmedinejad, Ruhani ve ekibinin, işbaşında bulunmasının İran halkının zararına olduğunu savunarak, "Milletin memnuniyetini kazanmanın tek yolu devam etmemenizdir." şeklinde konuştu.
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