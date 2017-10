İran'ın Türkiye'ye 'Kandil'e birlikte girelim' teklifinde bulunduğu iddia edildi

İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, "Türkiye Kandil’e operasyona mı hazırlanıyor?" sorusuna cevap aradı.

KANDİL OPERASYONU HAYAL Mİ?

Zaman zaman Kandil’e Türk bayrağı dikilip dikilmeyeceği hep tartışılmıştır.. Hatta bu konu magazinleştirilmiştir.. Biz işin bu tarafında değiliz.. Son dönemde yapılan güvenlik toplantılarında masada her seçeneğin yer aldığını söyleyebiliriz. Ama ‘Kandil’ derken ‘nokta hedeften’ bahsetmiyoruz.. Ayrıca konu ABD, Irak, İran ve Bölgesel Kürt Yönetimi ile de alakalı. Çok bilinmeyenli bir denklemi çözmek gibi. Ama Türkiye bu denklemi çözmeye karar verdi.. Bu iradeyi ortaya koydu. Bugün, yarın veya öbür gün mutlaka üstesinden gelinecek. Hava harekâtları zaten sürekli yapılıyor.. Biz kara harekâtından bahsediyoruz. Kandil’in en yakın noktası sınırımıza 90 km mesafede. Dağın etrafını sarmaya kalksanız 320 km rakamı ortaya çıkıyor. Yaklaşık 2 bin 500 kilometrekarelik bir operasyon alanından bahsediyoruz. Çok zor bir coğrafya.. Dağın ortasındaki vadiye, yani PKK kamplarına ulaşmak hiç kolay değil. Bir de dağın İran tarafı var.. İran sınırı içinde kalan bölümleri var.. Yani Tahran’ın ‘gerçekten’ sizle birlikte olması gerekli

İRAN VE IRAK ‘BİRLİKTE GİRELİM’ DİYOR

Türkiye, İran ve Irak belki de tarihin en yakın dönemini yaşıyor. Her seviyede görüşme trafiği var.. İş birliği tavan yapmış durumda. Ankara’daki kaynaklarımızdan Irak Merkezî Yönetiminin ‘Kuzey Irak’a’, İran’ın da ‘Kandil’e birlikte askerî operasyon yapalım’, ‘birlikte girelim’ dediğini öğrendik. Israrlı olmaları daha da ilginç. Bu teklif aslında bütün seçeneklerin masada olduğunu gösteriyor.. Cumhurbaşkanı Erdoğan laf olsun diye “Bir gece ansızın gelebiliriz” demedi. TBMM’nin açılış resepsiyonunda kuvvet komutanlarına, “Her an her şeye hazır olalım” talimatını durup dururken vermedi. Yine kaynaklarımıza göre, Türkiye’nin acelesi yok. Sağlam ve emin adımlarla, tuzağa düşmeden planlarını masaya yansıtacak..

EN YAKIN SEÇENEK UÇAR BİRLİK HAREKÂTI

Türk Silahlı Kuvvetleri son dönemde büyük merhaleler katetti. Teknolojik imkânları geliştikçe farklı ve hassas operasyonlar yapabilmeye kabiliyetine kavuştu. Edindiğimiz bilgilere göre TSK ‘sadece bir gecede’ alay seviyesindeki birliği teçhizatlarıyla birlikte Kandil’e indirebilir. Irak’la icra edilen Silopi tatbikatını da kimse hafife almasın