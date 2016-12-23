Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İranlı din adamının 'açlık grevine' başladığı iddiası

Şii taklit mercilerinden Ayetullah Nekunam'ın 'yargı organlarının baskısı ve tedavi alma hakkının engellenmesi' gibi gerekçelerle açlık grevine başladığı ileri sürüldü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran'ın Kum kentindeki bir cezaevinde tutulan Şii taklit mercilerinden Ayetullah Muhammed Rıza Nekunam'ın, açlık grevine başladığı iddia edildi.

İran'da muhaliflere ait "kaleme.com" internet sitesi, Kum kentindeki Saheli Cezaevi'nde tutulan Ayetullah Nekunam'ın, "Din Adamları Özel Mahkemesi'nin öne sürdüğü şartları kabul etmesi konusunda baskı yapması ve tedavi alma hakkının engellenmesi" gibi gerekçelerle açlık grevine başladığını iddia etti.

Nekunam, İran'ın önde gelen din adamlarından Ayetullah Mekarim Şirazi'nin 2015'te ülkede hızlı internet hizmeti verilmesini "haram" olarak niteleyen açıklamalarını eleştirmesinin ardından gözaltına alınmıştı. Ayetullah Nekunam, hiçbir davacı olmamasına ve kamuoyuna açıklama yapılmamasına rağmen iki yıl hapse mahkum edilmiş, daha sonra savcının itirazıyla cezası 5 yıla çıkarılmıştı.

Sağlık sorunları nedeniyle geçen yıl mart ayında serbest bırakılan Nekunam, bir gazeteye verdiği röportajında, İslami kıyafet tarzını ve ülkedeki şiddeti eleştiren ifadeler kullanmasının ardından yeniden tutuklanarak hapsedilmişti.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
BM'nin 'derhal durdur' kararına İsrail'den ilk tepki

BM"nin "derhal durdur" kararına İsrail"den ilk tepki

Türk kullanıcılara özel emoji

Türk kullanıcılara özel emoji

Teröristlerin menfeze tuzakladığı patlayıcı etkisiz hale getirildi

Teröristlerin menfeze tuzakladığı patlayıcı etkisiz hale getirildi

Su böreği için kuyruğa giriyorlar

Su böreği için kuyruğa giriyorlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA