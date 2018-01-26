İranlı kadınlar Sivas'ta metamfetaminle yakalandı
Sivas'ta yapılan yol uygulamasında iki İran uyruklu kadın 2 kilo 345 gram uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol uygulamasında Van’dan Ankara istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü durduruldu. Araçta durumundan şüphelenilen 53 yaşındaki İran uyruklu Robab R.’nin üzerinde yapılan aramada iki ayrı şeffaf naylon poşet içerisinde toplam 944 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.
Aynı otobüste durumundan şüphelenilen 26 yaşındaki kadın Sanaz M.’nin oturduğu koltuğun altında ve üzerinde yapılan aramalarda 1 kilo 401 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan şahıslar sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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