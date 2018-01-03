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İranlı reformist siyasetçi Ramazanzade, ülkedeki göstericileri 'Halkın gençleri' olarak tanımladı

İranlı reformist siyasetçi Abdullah Ramazanzade, ülkedeki göstericilerden 'halkın gençleri' şeklinde söz etti.

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Reformistlerin lideri olarak bilinen eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde hükümet sözcülüğü görevini yürüten Abdullah Ramazanzade, ülkedeki protestolara dair sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.
 
Ramazanzade açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
 
"Niye saçmalıyorsunuz? Düşman nerede? Ülkedeki işsizlik, ümitsizlik, gelecek kaygısı, fakirlik ve ayrımcılığın görmezden gelinmesinden bıkan halkın gençleri bunlar."
 
İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayıldı.
 
Ülke genelindeki olaylarda şu ana kadar en az 23 kişinin hayatını kaybettiği, binden fazla göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

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