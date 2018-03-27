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İranlı, Samsun'da uyuşturucuyla yakalandı

Samsun'da İran uyruklu Pezhman Pour Charlang, 48 paket Afyon sakızı ve 103 adet altın görünümlü Suriye lirasıyla yakalandı.

  • DHA
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda Pezhman Pour Charlang'a (31) ait İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'ndeki eve baskın düzenledi.

UYUŞTURUCU VE SİLAHLA YAKALANDI

Evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 4 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabancai, 40 adet mermi, 103 adet sahte olduğu değerlendirilen altın görünümlü Suriye lirası, 48 paket halinde uyuşturucu madde olan Afyon sakızı ve 4 adet ecstasy hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Pezhman Pour Charlang, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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