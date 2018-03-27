İranlı, Samsun'da uyuşturucuyla yakalandı
Samsun'da İran uyruklu Pezhman Pour Charlang, 48 paket Afyon sakızı ve 103 adet altın görünümlü Suriye lirasıyla yakalandı.
- DHA
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda Pezhman Pour Charlang'a (31) ait İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'ndeki eve baskın düzenledi.
UYUŞTURUCU VE SİLAHLA YAKALANDI
Evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 4 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabancai, 40 adet mermi, 103 adet sahte olduğu değerlendirilen altın görünümlü Suriye lirası, 48 paket halinde uyuşturucu madde olan Afyon sakızı ve 4 adet ecstasy hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Pezhman Pour Charlang, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.