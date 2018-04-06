İranlı suç örgütü lideri Zindasti İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uluslararası bir suç örgütüne yönelik başlatılan operasyonda, İranlı suç örgütü lideri Naji Sharifi Zindasti ve 9 örgüt üyesi yakalandı. Çeteye yönelik operasyonlar sürüyor.
(Habertürk)
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