Van'da İranlı turistler esnafa 'erken bayram' yaşattı

Ramazan Bayramı arifesinde kentin çeşitli noktalarındaki pazar yerleri ve alışveriş merkezlerinde bayram hareketliliği başladı.

Bayram alışverişini son güne bırakanlar ve kente alışveriş için gelen İranlı turistler, çarşı merkezinde en çok şeker, lokum, çikolata ve giyim tezgahlarına ilgi gösterdi.