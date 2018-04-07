Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti'nin drone’a yansıyan görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin, polisin drone kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Zindaşti'nin aracını park ettikten sonra villasına doğru geçtiği görüldü.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün sabah saatlerinde uluslararası suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, adı Ergenekon ve Balyoz davalarına dayalı olarak FETÖ ile anılan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ve örgütün 9 üyesi yakalanmıştı.

Herhangi bir operasyona karşın villasının bulunduğu sokağı ve çevresini güvenlik kameralarıyla donatan Zindaşti’nin polis ekiplerince drone ile takip edilmesi görüntüleri ortaya çıktı. Polisin drone kamerasına yansıyan görüntülerde Zindaşti’nin aracından inerek villasına doğru geçtiği görülüyor.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan yolunu kesen geline bilezik hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan yolunu kesen geline bilezik hediye etti

İstanbul Boğazı'nda gemi yalıya çarptı

İstanbul Boğazı'nda gemi yalıya çarptı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA