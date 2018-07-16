Irkçı Alman AfD'li vekile Yeşiller vekili yanıt verdi: Artık açık ve net bir şekilde Türk düşmanlığına başladılar

Mesut Özil ve İlkay Gündoğan kısa bir süre önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yaptığı ziyaret sonrası Almanya’da esmeye başlayan ırkçılık rüzgarı şiddetini artırıyor. Son olarak aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinden küstah bir açıklama geldi.



HİTLER’İ HATIRLATAN SÖZLER



Paartinin Federal Milletvekili Martin Hohmann’ın Alman milli takımındaki Türk kökenli oyuncuları hedef alan bir paylaşımda bulundu.



Hohmann, Facebook’ta, “Ölü kurbağa, gri forma ve Osmanlı politikacılarıyla bir kare. Türkler milli takımda olmak zorunda mı?” ifadelerinin yer aldığı bir afiş görseli paylaştı.



Hohman, paylaşımının altına, “Gelecek dünya kupası için sahada kurbağa, gri forma ve Osmanlı politikacılarıyla özçekim istemiyorum. Ülkemiz için kalpten futbol oynayan gerçek bir Alman milli takımı istiyorum.” yorumunda bulundu.



“İSLAM VE TÜRK DÜŞMANI”



Açıklamaya tepki gösteren eski Yeşiller Partisi Milletvekili Özcan Mutlu, AfD’nin İslam düşmanlığından sonra artık Türk düşmanlığına başladığını belirtti. Mutlu, AfD’nin bundan böyle Türk düşmanlığını açıkça dillendireceğini ifade ederek, şöyle devam etti:



“Para birimi euroya karşı kurulan ve öncelikli olarak Avrupa politikalarını eleştiren AfD partisi bu hesap tutmayınca ağırlıklı olarak İslam düşmanlığı ve mülteci düşmanlığında puan kazanmak için çalıştı. Herhalde bu yeterli bulunmadı ki artık açık ve net bir şekilde Türk düşmanlığına başladı. Hem İslam hem de Türk düşmanlığı yapan bu parti ırkçılığın ve nazizmin yayılmasını sağlayacaktır.” dedi.



(Diriliş Postası)