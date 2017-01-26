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"Burası hayvanat bahçesi değil'

Fransa'da aşırı sağın Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, bir sığınmacı kampını ziyaret etmek istedi ancak bu isteği reddedildi.

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Le Pen, Fransa'nın kuzeyinde Dunkerque kentinde bulunan ve devlet tarafından tanınan 'Grande-Synthe' isimli sığınmacı kampını ziyaret etmek istedi. Ancak Ulusal Cephe'nin ırkçı lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in bu isteği kabul edilmedi. Aşırı sağcı Le Pen, 800 kişinin kaldığı sığınmacı kampına yanında gazetecilerle birlikte geldi; ancak kamp yetkilileri cumhurbaşkanı adayını kampa sokmadı.

BELEDİYE BAŞKANI DA TEPKİ GÖSTERDİ

Hiçbir yetkili makamdan izin almadan sığınmacı kampını ziyaret etmek isteyen ırkçı lidere bir tepkide belediye başkanından geldi. Bölgenin belediye başkanı Damien Caerme, Le Pen'e, "Burası hayvanat bahçesi değil. Buraya gelerek ne yapmaya çalışıyor?" diyerek tepki gösterdi.

MÜSLÜMAN VE GÖÇMEN KARŞITI

Le Pen, 2010 yılında Lyon'da partili bir gruba yönelik yaptığı bir konuşmada, Fransa'da ibadet yerleri küçük olduğu için cuma namazlarını dışarıda kılmak zorunda kalan Müslümanalara hakaret etmişti. İbadetlerini yapan müslümanları Nazilere bezeten Le Pen, ''Müslümanların dışarıda sokakta namaz kalması ile Fransa'nın 2. Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından işgal edilmesi aynı" diyerek benzerlik kurmuştu.

Aşırı sağcı politikacının seçim vaatlerinin en başında ise, kaçak göçe karşı sınır kontrolünün artırılması geliyor.

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