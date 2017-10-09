Irkçı reklam sosyal medyayı karıştırdı!

Ünlü kozmetik markası Facebook'ta yayınladığı ırkçı reklamın ardından açıklama yaptı. Marka, siyahi bir kadının keni ürünleri olan şampuan kullandıktan sonra beyaz bir kadına dönüşmesini gösteren reklam filminden pişman olduklarını söyledi. Reklamın ardından tepki yağarken pek çok kullanıcı markayı boykot etme kararı almıştı.

Reklamda kahverengi tişörtü olan siyahi bir kadın tişörtünü çıkararak beyaz kızıl saçlı Asyalı bir kadına dönüşüyor. Şirket sosyal medyayı çalkalayan reklam filmin ardından Twitter'da, "Facebook'ta geçtiğimiz günlerde yayınlanmış olan bir reklamımız bazı hassasiyetleri kaçırdı. Sebep olduğu durumdan derin üzüntü duyuyoruz" yazdı.

Markayı boykot eden kişilerden biri "Açık açık ırkçılığı aklamaya çalışıyorlar, temizlik ve beyaz olmak aynı şey değil" ifadelerini kullandı.