Irma Kasırgası 37 milyon kişiyi etkileyebilir

Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan açıklamada, Karayipler'deki Irma Kasırgası'nın mağdurlarına yardım etmek için Barbados'a ve Haiti'nin kuzeyine ekip gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, kasırgadan 37 milyon kişinin etkilenebileceği ifade edildi.

Öte yandan, Karayipler'in kuzeyinde etkili olan Irma Kasırgası nedeniyle en az 3 kişinin öldüğü duyuruldu.

Irma Kasırgası, geçtiği adalar boyunca evlerin hasar görmesine ve sellere neden oldu.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi ise saatteki hızı yaklaşık 300 kilometreye ulaşan ve en tehlikeli kasırga türü 5'inci kategoride yer alan Irma'nın Karayipler'in ardından Virgin Adaları'nı ve Porto Riko'nun kuzeydoğu sahillerini vurmaya başladığını açıkladı.

ABD Ulusal Hava Dairesi, Guadeloupe, Porto Riko ve Florida'da 1928 yılında 2 bin 748 kişinin ölümüne neden olan San Felipe Kasırgası'ndan bu yana Porto Riko'nun Irma büyüklüğünde bir kasırga görmediğini bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise hafta sonu Florida'ya ulaşması beklenen Irma nedeniyle Florida, Porto Riko ve Virgin Adaları'nda acil durum ilan etmişti. Ayrıca kasırga nedeniyle Bahamalar'da 6 ada tahliye edilmişti.

Leeward Adaları'nda 3,4 metre yüksekliğinde dalgalara yol açan Irma Kasırgası'nın, Turks ve Caicos Adaları'nda hafta sonuna doğru 6 metrelik dalgalar oluşturacağı tahmin ediliyor.