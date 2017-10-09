İrtibatçı Metin Topuz'un 21 yıllık sırrı
FETÖ'cülerle irtibatlı ABD İstanbul Konsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un ABD Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) mensubuymuş gibi operasyonlara katıldığı ortaya çıktı.
FETÖ'cülerle irtibatı ortaya çıkınca tutuklanan ABD İstanbul Konsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un ifadeleri doğrultusunda ikinci bir ajan da ortaya çıktı. Topuz, kirli işbirliğini tek tek itiraf etti. Topuz, ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı N.M.C ve ailesinin FETÖ'nün üst düzey isimlerinden olduğunu açıkladı.
TOPUZ'UN 21 YILLIK SIRRI
Metin Topuz'un 1994 yılından beri ABD ile ilişkili olduğunu fotoğraflarla gözler önüne serdi. Topuz'un ABD Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) mensubuymuş gibi operasyonlara katıldığı ortaya çıktı. Topuz, 17-25 Aralık kumpasını tezgâhladıkları gerekçesiyle tutuklanan emniyetçi Yakup Saygılı, Mahir Çakallı, Nazmi Ardıç ve Mehmet Akif Üner'le bağlantılı çıktı. Yine firari savcı Zekeriya Öz ile irtibatı vardı.
Topuz'un DEA mensubuymuş gibi operasyonlara katıldığı fotoğraflar...
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