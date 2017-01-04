Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İş adamı Aslıtürk gözaltına alındı

Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı bulunan Kırklareli'nde bir tekstil fabrikasınında müdür olarak görev yapan Orhan Aslıtürk gözaltına aldı.

  • KIRKLARELİ (İHA)
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İş adamı Orhan Aslıtürk, Kırklareli'nde gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı bulunan Kırklareli'nde bir tekstil fabrikasınında müdür olarak görev yapan Aslıtürk'ü gözaltına aldı.

"Dolandırıcılık ve tehdit" iddiasıyla verilen yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alındığı öğrenilen Aslıtürk, Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bir kadını güpegündüz böyle kaçırdılar

Bir kadını güpegündüz böyle kaçırdılar

Taksi duraklarında devrim yaşanıyor

Taksi duraklarında devrim yaşanıyor

Whatsapp kullananlar dikkat!

Whatsapp kullananlar dikkat!

Termiye'nin hiç bilmediğiniz faydaları

Termiye'nin hiç bilmediğiniz faydaları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA