Son Dakika Haberleri E-gazete 2Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Gebze’de iş adamı evinde ölü bulundu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir iş adamı evinde ölü bulundu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Edinilen bilgiye göre olay, Gebze Mutlukent Mahallesi'nde bir sitedeki apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, sitede bulunan apartman dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri polise haber verdi.

İhbar üzerine siteye gelen polis ekipleri eve girmek için çilingir çağırdı. Çilingirin gelmesi ile birlikte eve giren polis ekipleri, Osman Ölmez adlı iş adamının evin içerisinde hareketsiz yattığını fark etti. Bunun üzerine eve sağlık ekipleri çağrıldı. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Ölmez’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ölmez’in cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
25 askerin şehit olduğu kazada FETÖ şüphesi

25 askerin şehit olduğu kazada FETÖ şüphesi

Dünyanın en şanssız insanları

Dünyanın en şanssız insanları

Donmamak için bu yöntemi buldular

Donmamak için bu yöntemi buldular

Dünyadaki en tuhaf görünümlü pembe göller

Dünyadaki en tuhaf görünümlü pembe göller

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA