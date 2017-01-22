İş adamı Özkaynak, 13 milyon liralık tazminat davası açtı

İzmir'de aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanığın beraatiyle sonuçlanan "askeri casusluk" davasının sanıklarından iş adamı Bilgin Özkaynak, 13 milyon 250 bin liralık maddi ve manevi tazminat istemiyle dava açtı.

İş adamı Özkaynak, 2 yıl 2 ay tutuklu kaldığı, 9 yıl ila ömür boyu hapis cezasıyla yargılandığı davadan beraat etmesinin ardından avukatı aracılığıyla İstanbul Kartal Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine başvurdu.

Maliye Hazinesine karşı 10 milyon lirası manevi, 3 milyon 250 bin lirası maddi olmak üzere 13 milyon 250 bin lira tazminat istemiyle dava açan Özkaynak'ın mahkemeye verdiği dilekçesinde askeri casusluk davasında isminin hep ön planda olduğu aktarılarak, şunlara yer verildi: "Yargılama aşamasında dosyada mevcut tüm iddiaların ve toplanan delillerin FETÖ/PYD yapılanmasına bağlı emniyet görevlileri, hakim ve savcıların ortak karar ve iradeleri ile yaratılmış ve yerleştirilmiş olduğu ve dosyanın 'kumpas' olduğu ortaya çıkmıştır. Müvekkilimiz soruşturmanın başladığı sırada işinin ve çalışanların başında geleceğine ilişkin umutlarla dolu bir kişiydi. Oysa bu soruşturma ve yargılama ile hem kendisinin ve hem de tüm ailesinin yaşamı baştan sona değişmiştir. Müvekkil Bilgin Özkaynak, bu dava sebebiyle tarifi imkansız ve eşine az rastlanabilecek şekilde mağdur edilmiştir."

Davanın geçmişi

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinde 16 Nisan 2013'te görülmeye başlanan dava, özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasına ilişkin düzenlemenin ardından İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesine geçmişti. Mahkeme, 3 yıl süren yargılama sonrasında 26 Şubat 2016'da tüm sanıkların beraatına karar vermişti.