İş adamı ve eski TÜRSAB Başkanı Ulusoy'dan Boutaris'e 'geçmiş olsun' ziyareti

Eski TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy yakın dostu olan, ve geçtiğimiz haftalarda saldırıya uğrayan Selanik Belediye Başkanı Yiannis Boutaris'in karşı karşıya kaldığı nahoş olay nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette iki ülke arasındaki turizmin gelişmesine engel olacak tüm olumsuzluklara birlikte karşı duracaklarını ifade ederek Türkiye ve Yunanistan dostluğuna katkıda bulunulduğu için karşılıklı teşekkürler ifade edildi.

TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ

Ulusoy daha sonra ise belediye başkanı Boutaris'i Türkiye'ye davet etti. Daveti kabul eden Belediye Başkanı Önümüzdeki aylardamutlaka hem ülkemize hem Başaran Ulusoy ziyaret edeceğini ifade etti.

Ulusoy Selanik Türkiye Baskonsolosu Orhan Yalman Okan'ı da makamında ziyaret ederek beraber çalıştığı dönem için teşekkürlerini iletti.