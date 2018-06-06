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İş adamı ve eski TÜRSAB Başkanı Ulusoy'dan Boutaris'e 'geçmiş olsun' ziyareti

İş adamı ve eski TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, Mayıs ayında saldırıya uğrayan Selanik Belediye Başkanı Yiannis Boutaris'i ziyaret etti.

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Eski TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy yakın dostu olan, ve geçtiğimiz haftalarda saldırıya uğrayan Selanik Belediye Başkanı Yiannis Boutaris'in karşı karşıya kaldığı nahoş olay nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette  iki ülke arasındaki  turizmin gelişmesine engel olacak tüm olumsuzluklara birlikte karşı duracaklarını ifade ederek Türkiye ve Yunanistan dostluğuna  katkıda bulunulduğu için karşılıklı teşekkürler ifade edildi.

TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ

Ulusoy daha sonra ise belediye başkanı Boutaris'i Türkiye'ye davet etti. Daveti kabul eden Belediye Başkanı Önümüzdeki aylardamutlaka hem ülkemize hem Başaran Ulusoy ziyaret edeceğini ifade etti.

Ulusoy Selanik Türkiye Baskonsolosu Orhan Yalman Okan'ı da makamında ziyaret ederek beraber çalıştığı dönem için teşekkürlerini iletti.

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