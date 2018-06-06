'İş adamları sorumlusu' FETÖ sanığına 10 yıl hapis
Niğde'de 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.
- AA
Niğde'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açılan davada yargılanan, örgütün "Çukurova büyük iş adamları sorumlusu" olduğu öne sürülen sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Abdullah Demir ile avukatı katıldı.
Son savunmasını yapan Demir, hakkındaki iddiaları reddederek beratini istedi.
Cumhuriyet savcısı, Demir'in ByLock kullanıcısı, "Çukurova büyük iş adamları sorumlusu" olduğu ve yurt dışındaki kaynaklardan gelen parayı tutuklu FETÖ mensuplarının ailelerine dağıttığı tespiti dikkate alınarak cezalandırılmasını ve hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
Mahkeme, sanık Demir hakkında 10 yıl hapis cezasına hükmetti.
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