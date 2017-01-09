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Mersin'de iş adamlarına FETÖ operasyonu: 31 gözaltı

Mersin'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgüt faaliyetlerine devam ettikleri ve finans sağladıkları iddiasıyla haklarında gözaltına kararı verilen 46 kişiden 31'i gözaltına alındı.

  • İHA
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15 Temmuz darbe girişiminin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar devam ediyor. Müşteki, tanıklar, şüphelilerin ifadelerinden ve yapılan çalışmalardan yola çıkılarak Mersin'de 46 iş adamının 17-25 Aralık 2013'ten sonra FETÖ faaliyetlerine devam ettiği ve bu örgüte finans sağladığı belirlendi. Başsavcılığın talimatıyla Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda iş adamları Abdullah B., Mehmet B, İsak İ, Erhan G., Mustafa G, İbrahim O., Osman Y., Yasin E., Mehmet İ., Süleyman O., Çetin B., Erhan I., Recep Ö., Fayik Ç., İrfan B., Ali T., Bünyamin D., Hasan A., Veysel Umut Ç., Kenan İ., Hasan İ., Ali K., Emrah B., Ali M., Faik B., Murat H., Kadri T., Mustafa D., Demet D., Sebahattin Ö. ve Mahmut Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatlı av tüfeği ve ona ait 52 fişek, 4 adet ruhsatlı tabanca ve 5 adet şarjör, bin 626 fişeğin yanı sıra FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait CD ve 1 dolar ile çeşitli örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Haklarında yakalama kararı bulunan firari 15 şüpheliden 6'sının yurt dışında olduğu, 9'unun ise arandığı öğrenildi.

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