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İş görüşmesinden dönen genç metrobüs durağında tinerciler tarafından öldürüldü

Üniversiteden yeni mezun olan 24 yaşındaki Gürkan Aras, iş görüşmesine gittiği Beylikdüzü’ndeki holdingle anlaştı. İşe girmenin mutluluğuyla evine dönen genç, Sefaköy’de önünü kesen tinerciler tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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İstanbul sokaklarında terör estiren tinerciler, pırıl pırıl bir genci hayalleriyle birlikte katletti. Trajik olay pazartesi akşamı Sefaköy metrobüs durağında meydana geldi. Özel bir üniversitenin ekonomi bölümünden yeni mezun olan Gürkan Aras, pazartesi  Beylikdüzü'nde bulunan bir holdinge iş görüşmesine gitti.
 
MÜJDEYİ VERECEKTİ
 
Olumlu geçen görüşmede işe kabul edilen Gürkan, bir sonraki pazartesi mesaiye başlamak üzere anlaşarak holding binasından ayrıldı. Mutlu haberi ailesiyle paylaşmak isteyen Aras, evine gitmek için Beylikdüzü'nden metrobüse bindi, Sefaköy durağında indi.
 
Metrobüsten indiği sırada durakta önünü tinerciler kesti. Tinerciler ile Gürkan Aras arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada bir tinerci tarafından bıçaklanan genç, olay yerinde öldü.
 
Saldırganlar kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldıranları arıyor. Ailenin tek erkek çocuğu olan Aras'ın iki de kız kardeşi vardı. Gürkan Aras, gözyaşları arasında Tuzla Şifa Mahallesi mezarlığında defnedildi.
 
(Sabah) 

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