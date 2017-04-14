İş için kiraladığı tarlada katil oldu
Denizli'de tarlayı ağabeyinden 5 yıllığına kiralayan Salih D., kiraladığı tarlada karşılaştığı Cafer Kayhan ile tartışmaya başladı. Tartışma alevlenince Salih D. yanında getirdiği av tüfeğiyle Kayhan'ı öldürdü.
Denizli'nin Baklan ilçesinde tarla yüzünden çıkan tartışmada bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü. İddiaya göre, Dağal Mahallesi'nde bulunan tarlayı ağabeyinden 5 yıllığına kiralayan Salih D. tarlayı sürmek istedi. Tarlada karşılaştığı Cafer Kayhan ise Salih D'ye söz konusu tarlanın sürülmesi için Salih D'nin ağabeyi tarafından kendisine verildiğini ileri sürdü. Bunun üzerine Kayhan ile Salih D. arasında tartışma çıktı.
Kayhan'a ait kamyonette devam eden tartışmanın büyümesi üzerine Salih D. yanında getirdiği av tüfeği ile Kayhan'a ateş etti. Kayhan, olay yerinde hayatını kaybetti. Kayhan'ın cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Salih D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.Denizli'nin Baklan ilçesinde tarla yüzünden çıkan tartışmada bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü. İddiaya göre, Dağal Mahallesi'nde bulunan tarlayı ağabeyinden 5 yıllığına kiralayan Salih D. tarlayı sürmek istedi. Tarlada karşılaştığı Cafer Kayhan ise Salih D'ye söz konusu tarlanın sürülmesi için Salih D'nin ağabeyi tarafından kendisine verildiğini ileri sürdü. Bunun üzerine Kayhan ile Salih D. arasında tartışma çıktı.
Kayhan'a ait kamyonette devam eden tartışmanın büyümesi üzerine Salih D. yanında getirdiği av tüfeği ile Kayhan'a ateş etti. Kayhan, olay yerinde hayatını kaybetti. Kayhan'ın cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Salih D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
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