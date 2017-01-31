İş merkezi bahçesinde korkutan yangın
İstanbul Küçükçekmece’de bir iş merkezinin bahçesinde yanan konteyner paniğe neden oldu.
- İHA
Küçükçekmece Sefaköy Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinin bahçesindeki konteynerda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerinde bulunan vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, adeta alev topuna dönen konteynere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın çevrede paniğe yol açtı.
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