İş yeri sahibinin 'roket atsan delinmez' dediği kasa hırsızların yarım saatini aldı

Olay, 24 Aralık Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında, İstanbul Bayrampaşa’da bulunan Meyve ve Sebze Toptancı Hali’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinin mutfak camının önünde bulunan demir korkuluğu yerinden söken 2 hırsız, camdan içeri girdikten sonra yazıhanedeki kasayı patlatarak, kasadaki 2 milyon TL değerinde çek ve senet ile birlikte 4 bin TL nakit parayı alarak kayıplara karıştı. İş yeri sahibinin, “Roket atsan, delinmez” dediği kasanın patlatılması hırsızların yarım saatini aldı.

“Neyle açmışlar, nasıl yapmışlar, biz bir şey anlamadık”

İş yeri sahiplerinden Adnan Göktaş, olayı anlatırken şaşkınlığını gizleyemedi ve “Gelsinler, roketle ateş etsinler, vallahi bu kasayı delmez. Ben kasamı biliyorum, 15 senelik kasamız bu bizim. Bu adamlar bunu nasıl delmişler, hala aklım almıyor. Biz bunu 6 kişi taşıyamadık” dedi.

Olay hakkında bilgi veren Göktaş, “Olay, Cumartesi günü, biz evimize gittikten sonra oldu. Bizden sonra arkadan içeriye girmişler. Kasayı yazıhanede yere yatırıyorlar ve patlatıyorlar. 3-4 bin TL nakit para vardı, 2 milyon TL değerinde müşteri çekleri vardı, çok değerli eşyalarımız vardı. Hepsini alıp saat 17.56’da dükkanı terk ediyorlar. Neyle açmışlar, nasıl yapmışlar, biz bir şey bulamadık. Geldiğimizde kasa yerdeydi” diye konuştu.

Hırsızlığı olay yerinde anlatan Göktaş, “Mutfaktan içeriye giriyorlar. Demirleri koparıyorlar, camı da kırıyorlar. Camdan içeriye girdikten sonra yazıhaneye yöneliyorlar. Saat 17.33’te içeriye giriyorlar, 17.56’da çıkıyorlar. Kasayı yazıhanedeki yerinden çıkarıyorlar, yere yatırıyorlar. Kameramızı söküyorlar. Kasayı nasıl yerinden oynatıp bunu yaptıklarına hala aklım almıyor” ifadelerini kullandı.

Yaşadıkları mağduriyetten sonra meslektaşlarına seslenen Göktaş, “Buradan tüm esnaf arkadaşlara, tüm Türkiye’deki esnaflara sesleniyorum: Tanımadıkları etmedikleri, bilmedikleri kimseden çek almasınlar. Bizim çeklerimizi alıp her yere götürebilirler” uyarısında bulundu.

Soygun güvenlik kamerasında

Öte yandan, 2 milyonluk soygun iş yerinin yazıhanesindeki kameralara da yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yerinin mutfak camından içeri girdikten sonra yazıhaneye yönelen 2 hırsız, kameranın görüş açısına giriyor. İçeri girdiklerinde hırsızlardan birinin ilk işi kameraya uzanmak oluyor, ancak kapatamıyor. Daha sonra kameranın kablolarını kesmeye çalışan hırsızların uğraşı kameraya yansıyor. Hırsızların kamerayı çalışamaz hale getirmelerinin ardından görüntüler kesiliyor. Soygun anında iş yerindeki diğer kameraların ise arızalı olduğu öğrenildi.

Polis, soygun hakkında soruşturma başlattı.