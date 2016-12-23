İşadamı İhsan Kalkavan hakkında yakalama emri

2010 yılında Bodrum'da meydana gelen ve kamuoyuna "Manken Aslı Baş cinayeti" olarak yansıyan olaya ilişkin tutuklu şüphelilerin tahliyesini sağlamak amacıyla iş adamı İhsan Kalkavan'ın o dönemin sözde FETÖ Bodrum imamı Zeki Yağmur ile irtibat kurduğu ve şüphelilerden Ahmet Bayer'i Zeki Yağmur’la irtibatlandırmak suretiyle sürece müdahil olduğuna ilişkin delilleri değerlendiren Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu’nun talebi üzerine, 2014 yılında çıkış yaptığı yurt dışından dönüş yapmadığı anlaşılan iş adamı İhsan Kalkavan ve Zeki Yağmur hakkında FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçlamasıyla Bodrum Sulh Ceza Mahkemesince 22 Aralık 2016 tarihinde yakama emri çıkarıldı. Kalkavan’ın başka dosyalardan da aynı suçtan yakalama kaydının bulunduğu öğrenildi.