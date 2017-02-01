İşadamının oğlunun kaçırılarak öldürülmesi ile ilgili 2 gözaltı daha

Antalya'da eski belediye meclisi üyesi ve MHP'den Muratpaşa Belediye Başkan adayı işadamı İsmail Erten'in 5 çocuğundan ortancası Süleyman Erten, 30 Ocak pazartesi günü saat 10.00 sıralarında Aksu İlçesi, Topallı Mahallesi'nde 06 FY 2514 plakalı aracıyla silahlı 2 kişi tarafından kaçırıldı. Ardından İsmail Erten'i arayan bir kişi, oğlunun arkadaşı olduğunu, Isparta yolunda birlikte kaza yaptıklarını belirterek yardım istedi. Kendi aracıyla verilen adrese giden İsmail Erten, oğlunun yol kenarındaki cipinin bagajında el ve ayakları bağlı, başında da pompalı tüfekle bekleyen kişiyle karşılaştı. Başka biri de elindeki pompalı tüfekle İsmail Erten'i araca bindirmek istedi. Ancak yoldan geçen çimento yüklü kamyonunun önüne atlayarak durduran İsmail Erten, kargaşadan yararlanarak bindiği kendi aracıyla kaçmayı başardı.

Antalya Toptancı Hali'nde sebze meyve komisyon dükkanı bulunan İsmail Erten'in Aksu Jandarma Karakolu'na başvurması üzerine soruşturma başlatan polis ve jandarma ekipleri, Süleyman Erten'in babasının adına kayıtlı aracı dün sabah Korkuteli Naldöken yolu üzerinde yanmış halde buldu.

CESEDİ YAKILMIŞ HALDE BULUNDU

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Süleyman Erten'in vinç ve nakliye firması işleten Süleyman Kabakuşak tarafından kaçırıldığını belirledi. Kısa sürede Kabakuşak'ı gözaltına alan polis, bu kişinin verdiği bilgiler doğrultusunda, dün saat 15.00 sıralarında Süleyman Erten'in cesedini Korkuteli- Antalya eski yolu 3'üncü kilometresindeki Korucak Mevkii'nde ormanlık alanda buldu. Erten'in boğulduktan sonra cesedinin yakıldığı belirlendi.

BORÇ NEDENİYLE CİNAYET

Polis tarafından jandarmaya teslim edilen ve Muratpaşa İlçesi'nde nakliyecilik yaptığı belirtilen Süleyman Kabakuşak, ilk ifadesinde cinayeti 5-6 yıla dayanan alacağı nedeniyle işlediğini itiraf etti. Katil zanlısı Süleyman Kabakuşak'ın öldürülen Süleyman Erten'e sebze meyve ihracatı işinde nakliye hizmeti verdiği ve buradan kaynaklanan 1 milyon liranın üzerinde alacağı olduğu iddia edildi.

Süleyman Kabakuşak'ın sorgusu sürerken babası Mehmet Kabakuşak ve erkek kardeşi Enes Kabakuşak 'yardım ve yataklık' suçlamasıyla Korkuteli İlçesi'nde dün akşam gözaltına alındı. Korkuteli Jandarma Komutanlığı'ndaki sorguları süren 3 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Süleyman Erten'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki işlemlerin ardından ailesi tarafından alındı. Cenaze, Uncalı Mezarlığı içindeki camide öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedilecek.