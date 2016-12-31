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Edirne'de işçi servisi takla attı: 10 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada, işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı. Yoldan çıkan ve yan yatan minibüsteki yolcular, havalandırmadan dışarı çıkabildi.

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Edinilen bilgiye göre, İpsala'ya bağlı Kocahıdır beldesinden aldığı peynir fabrikası işçilerini Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki fabrikaya götüren İsmail Bolcan (41) yönetimindeki minibüs, Keşan İstanbul Karayolu'nun Keşan çıkışında dikkatsizlik sonucu yol üzerindeki kavşağı fark etmeyerek, yoldan çıkıp tarlalık alanda yan yattı.

Araç içerisinde yolcu olarak bulunan 10 kişi ise kapıların açılmaması nedeniyle minibüsün tavanında bulunan havalandırma kapağından çıktı. Hafif yaralanan yolcular, olay yerine gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Polis ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yollarda çalışmalar aralıksız sürüyor

Öte yandan, kara yolları ekipleri, bölgede devam eden şiddetli kar yağışına karşı müdahalelerini sürdürürken, polis ekipleri de yolda herhangi bir kaza yaşanmaması için önlem almaya devam ediyor. Keşan İstanbul Karayolu'nda trafiğin açık olduğu, Keşan-Gelibolu Karayolu'nun ise Korudağ mevkiinde yolun trafiğe kısmen kapalı olduğu, Yunanistan'a giden Keşan İpsala Karayolu'nda ise herhangi bir kapanma olmadığı öğrenildi.

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