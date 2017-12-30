Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İşçi-işveren uyuşmazlığında arabuluculuk dönemi başlıyor

İşçi-işveren uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirilen arabuluculuk, 1 Ocak 2018'de uygulanmaya başlanacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, işçi-işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuğun dava şartı haline gelmesine yönelik düzenlemeyi de içeren İş Mahkemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin ardından söz konusu uyuşmazlıklar arabulucuya gitmeden mahkemeye taşınamayacak.
 
Yeni uygulama, 1 Ocak 2018'den itibaren hayata geçecek. Uygulamayla işe iade davaları dahil olmak üzere bireysel iş uyuşmazlıklarında, alacak ya da tazminat taleplerinde, kıdem ve ihbar tazminatında, fazla mesai ücreti, kötü niyet tazminatı gibi konularda arabulucuya başvurulacak.
 
İşçi ve işveren, dava açmadan önce arabulucuya başvuracak. Müracaatlar, 108 adliyede kurulan arabuluculuk bürolarına yapılacak. Başvurularda, yargı gideri, harç, tanık, bilirkişi ücreti gibi bir ödeme yapma zorunluluğu bulunmayacak.
 
Arabuluculuk görüşmeleri 3 hafta içerisinde tamamlanacak. Zorunlu durumlarda arabulucu tarafından bu süre en fazla bir hafta daha uzatılabilecek. Böylece, işçi-işveren uyuşmazlıklarında uzun yıllar süren mahkeme süreçleri sona erecek.
 
Tarafların anlaşamaması durumunda ilk 2 saatlik arabuluculuk ücreti Adalet Bakanlığı tarafından karşılanacak. Anlaşma sağlanması halinde ise arabuluculuk hizmeti karşılığında anlaşılan miktarın yüzde 3'ü bir taraf, yüzde 3'ü de diğerince ödenecek. Ücretin tamamını taraflardan biri de karşılayabilecek.
 
Arabuluculuk görüşmeleri gizli yapılacak, işçi ve işverenin kendi aralarında yaptığı anlaşma, sözleşme metninde gizli kalacak. Arabulucu da bu gizliliğe uyacak.
 
Görüşmeler olumsuz sonuçlanırsa dava açılabilecek
 
Taraflar anlaştığında arabulucu anlaşma metni hazırlayacak, anlaşılan hususlarla ilgili bir daha dava açılamayacak. Böylece sorun tamamen çözülecek.
 
Görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanamaması durumunda ise taraflar mahkemelere dava açabilecek.
 
"Hazırlıklarımız ve çalışmalarımız tamamlandı"
 
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş uyuşmazlıklarındaki arabuluculuk uygulaması için çalışmaların tamamlandığını bildirdi.
 
Arabuluculuk uygulamasının önemli bir düzenleme olduğunu vurgulayan Öztatar, şunları kaydetti:
 
"Şu anda 7 bin 818 arabulucumuz var. Bütün illerimizde ve Adalet Komisyonlarımızın bulunduğu yerlerde arabulucularımız görev yapıyor. Hazırlıklarımız ve çalışmalarımız tamamlandı. İşçi-işveren uyuşmazlıklarında tarihi reformu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Barışçıl ortamda görüşmelerin yapılacağı arabuluculukla hem işçimiz hem de işverenimiz kazanacak."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Myanmar'da gözaltına alınan TRT World ekibi serbest bırakıldı

Myanmar'da gözaltına alınan TRT World ekibi serbest bırakıldı

Asgari ücret 1709 liraya çıkabilir

Asgari ücret 1709 liraya çıkabilir

Onları ilk defa böyle göreceksiniz

Onları ilk defa böyle göreceksiniz

Türkiye'de görüntülendi

Türkiye'de görüntülendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA