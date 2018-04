İSG başvuru işlemi nasıl yapılır şartları neler? 2018 İSG sınavı ne zaman?

İSG başvuru işlemi nasıl yapılır? 2018 İSG sınavı Mayıs dönemi başvuruları ne zaman başlayacak? İş güvenliği sertifikası nasıl alınır? İş güvenliği sertifikası almak için ne yapmak gerekiyor? İş güvenliği sertifikası almak için hangi belgeler gerekli? ÖSYM tarafından yılda iki kez yapılan İş sağlığı ve Güvenliği 1. Dönem Sınavı 20 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak. İşverenlere çalıştırdığı personelleri arasından ya da ihtiyaç halinde ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğünün getirilmesiyle İş güvenliği uzmanlarına talep artmıştır. Bakanlıkça yetkilendirilmiş ve iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip kişiler, İSG sınavına girebiliyorlar. Son dönemde oldukça yaygınlaşan iş güvenliği uzmanlığı mesleği, birçok alanda istihdam imkânı olan bir iş kolu haline geldi. İş güvenliği uzmanı olmak isteyen birçok genç, iş güvenliği uzmanlığı yapmak için ne gibi şartlar olduğunu araştırıyor. İş güvenliği uzmanlığı sektöründe çalışıp, bu alanda bir gelecek düşünen birçok genç, iş güvenliği sertifikasının nasıl alınacağına dair internette araştırma yapıyor. Bu sektörde bir kariyer hedefleyen adayların bu sertifikayı alması için bazı şartları sağlaması gerekiyor. İşte İSG başvuru işlemi ve şartları..

İSG BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



İSG başvuruları verilen tarihler arasında elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla alınacak veya ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacak. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olacak.







İSG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?



ÖSYM’nin belirlediği sınav takvimine göre senede 2 dönem olarak yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavının birincisi olan 2018 İSG Mayıs Dönemi Sınavı 20 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak.



İSG SINAVI HANGİ ŞEHİRLERDE YAPILACAK?



İSG Sınavının yapılacağı yerler ise; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illeri olarak belirlendi.







İSG SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?



ÖSYM sınav takvimine göre 20 Mayıs 2018 günü yapılması belirlenmiş olan sınavın başvuruları 5 Nisan ve 12 Nisan tarihleri arasında yapılacak. İSG sınav sonuçları ise 12 Haziran 2018 tarihinde açıklanacak. Başvurular ÖSYM’nin kendi sitesinde elektronik ortamda ais.osym,gov.tr internet ortamından yapılabilecek.



İşte iş güvenliği uzmanı olmak için araştırma yapan gençlerin aradığı soruları ve cevapları.İş güvenliği, işçinin çalıştığı ortamda başına gelebilecek her türlü olay sonucunda karşılaşabileceği sağlık sorunlarının minimum düzeye indirilmesi üzerinde çalışılmasıdır.



Çalışma ortamında, sağlığa zararlı şartlar, tehlike analizleri yapılarak ortadan ortadan kaldırılırsa, iş güvenliği sağlanabilir. İş güvenliği sertifikası 3 sınıftan oluşur. Bunlar; A, B ve C sınıflarıdır.







• Çok tehlikeli kabul edilen iş yerlerinde A sınıfı,• Tehlikeli kabul edilen iş yerlerinde B sınıfı,



• Az tehlikeli kabul edilen iş yerlerinde ise C sınıfı sertifika alınabilir. İş güvenliği sertifikasını alabilmek için öncelikle İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına (İSG) girmeniz gerekmektedir. Eğer bu sınavı başarıyla geçerseniz, sınıfınıza göre sertifikanızı alabilirsiniz. İş güvenliği uzmanları öncelikle bir eğitim sürecinden geçmektedir. Bu eğitim, bakanlık tarafından yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanununa göre faaliyette olan bazı şirketler tarafından verilir. Bu eğitim teorik ve pratik olmak üzere iki şekilde verilmektedir. Eğitimin tamamına katılmak zorunludur. Eğitim programına katılmak için bazı belgeler gerekmektedir:



• Başvuru yapılacak olan kuruma yazılan, T.C. kimlik numarasın ve iletişim bilgilerinizin bulunduğu ıslak imzalı başvuru yazısı.• Uygun alanda lisans eğitimi aldığınızı gösteren diploma.



• A sınıfı programına katılacak olanlar için, B sınıfı belgesi ve bu belgeyle dört yıl görev yaptığınızı kanıtlayan belgeler.• B sınıfı programına katılacak olanlar için, C sınıfı belgesi ve bu belgeyle üç yıl görev yaptığınızı kanıtlayan belgeler.



• T.C. kimlik numarası yazılı beyanı.Bu belgeleri tamamladıktan sonra uygulamalı eğitimi bitirmelisiniz. Eğitimden sonraki süreçte ise sınava girmelisiniz. Sınav ücreti genellikle 40 TL’dir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılır. Sınavda 100 puan üzerinden 70 alan kişiler sınavı geçebilirler. Sınavı geçen kişilerin yapacağı son şey belge almaktır. Belge alabilmek için, eğitim kurumları üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. Bu başvuru için gereken belgeler; bakanlığa yazılan dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı sureti, belge ücretinin ödendiğine dair dekont.



Belge ücreti olarak, T.C. Ziraat Bankası Şubesi Kurumsal Tahsilat Programıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Sertifika Tahsilatlar hesabına 472 TL yatırılması gerekmektedir.



İSG SINAVINDA YANINIZDA BULUNDURMANIZ GEREKEN BELGELER



* Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya pasaportunu yanlarında bulundurmaları zorunludur.



* Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), tutuklu/hükümlü adayların bu durumlarını kanıtlayan fotoğraflı resmî belge Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar







* Adayların kimlik belgesinin aslını yanında bulundurması gerekmektedir. Fotokopi belge vb. kabul edilmez. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır



* Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz.