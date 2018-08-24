İşgalci İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki gösterilere müdahale: 4 yaralı

Filistin Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Murad Iştivi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde düzenlenen gösterilere İsrail askerlerinin plastik mermi ve göz yaşartıcı gazlarla müdahale ettiğini belirtti.

Iştivi, söz konusu müdahale sırasında aralarında yabancı bir kadın aktivistin de bulunduğu 4 kişinin plastik mermiyle yaralandığını, onlarca kişinin ise gazdan etkilendiğini aktardı.

Yabancı kadın aktivistin kimliği hakkında bilgi vermeyen Iştivi, yaralıların Nablus'taki devlet hastanesine kaldırıldığını kaydetti.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçiş yapamıyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.