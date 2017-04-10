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TIR şoförü gittiği ülkelerle kıyaslama yaptı: Türkiye cennet gibi

Şanlıurfalı TIR şoförü Erdoğan sevgisini böyle anlattı; evet nedenini açıkladı.

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Tayyip baba dünyada var olduğu müddetçe, hiçbir şey olmaz. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Ona bir şey gelecekse Allah Teâlâ benim ruhumdan alsın, onun ruhuna versin.

ŞANLIURFALI TIR ŞOFÖRÜ ERDOĞAN SEVGİSİNİ BÖYLE ANLATTI; EVET NEDENİNİ AÇIKLADI

Hastaneye gidiyorsun, hangisine gidiyorsan! Eskiden gördünüz SSK'da yalnız yeşil karta hizmet veriyorlardı. Şimdi dere tepe düz! Hangi hastaneye gidiyorsan git!

O zaman sen referandumda evet diyeceksin, öyle görünüyor!

Evet, evet, evet, evet, evet

İşi nedeniyle gittiği ülkelerle Türkiye’yi kıyasladı

Vallahi bütün devletlere gidiyorum, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan’a gidiyorum.  

 

 

 

Oradaki yaşam tarzıyla Türkiye’deki bir mi?

İz cennetteyiz baba, biz cennetteyiz, cennetteyiz! Kurban olayım bu toprağa!

Peki, sen bu 18 maddeyi okudun mu?

Hepsini biliyorum, yanlış yapmaz bu adam

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